Ушел в работу, чтобы «сбежать от безумия»: Бен Аффлек чувствует вину из-за развода с Дженнифер Лопес

Обсуждения вокруг развода певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека до сих пор не утихают. Недавно артистов засняли вместе, а некоторые источники утверждают, что пару даже заметили за поцелуем. В беседе с In Touch Weekly инсайдер, близкий к знаменитостям, раскрыл, что чувствует Бен Аффлек после расставания с женой.

По словам источника, у актера по-прежнему остались чувства к Дженнифер Лопес. Несмотря на то, что Бен Аффлек на снимках папарацци улыбается и выглядит счастливым, иногда ему бывает тяжело.

«Аффлек может выглядеть счастливым и жизнерадостным. И так оно и есть, но у него, безусловно, бывают и плохие моменты», — рассказал собеседник издания.

Как утверждает инсайдер, развод с певицей сильно «ударил» по репутации Бена Аффлека, и теперь он испытывает чувство вины. Сейчас артист находится на стадии отрицания из-за приближающихся судебных процессов.

«Его репутация сильно пострадала, и он борется с большим чувством вины», — поделился источник.

Инсайдер добавил, что актер «с головой ушел в работу», чтобы «сбежать от безумия», вызванного разрывом с Дженнифер Лопес.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес подала документы на отказ от фамилии Бена Аффлека.