Дженнифер Лопес решила отказаться от фамилии Бена Аффлека

Американская певица Дженнифер Лопес намерена отказаться от фамилии Бена Аффлека. Об этом пишет US Weekly.

По информации источника, вместе с требованием расторгнуть брак исполнительница попросила восстановить ее прежнее имя — Дженнифер Линн Лопес.

Также выяснилось, что Лопес не хочет, чтобы она или Аффлек платили алименты, но при этом планирует разделить их активы и долги (поместье в Беверли-Хиллз было куплено в ипотеку на 30 лет). Однако «точный масштаб и характер» общей собственности удастся определить только в процессе развода. В качестве причины расторжения брака звезда указала непримиримые разногласия.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Звезды начали встречаться в 2002 году, но их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, после чего пара объявила о разрыве. В 2021 году стало известно о том, что артисты возобновили отношения, а спустя год они поженились.

В мае 2024 года в Сети появились слухи о том, что Аффлек и Лопес находятся на грани развода. Журналисты заметили, что супруги перестали появляться на публике вместе. Вдобавок их неоднократно видели без обручального кольца.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес сделает с обручальным кольцом от Аффлека за 916 млн рублей.