Усеян мертвыми грызунами: в доме умершего актера Джина Хэкмена обнаружили страшную находку

В доме умершего актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы, нашли грызунов, переносящих хантавирус. Соответствующие данные указаны в отчете департамента здравоохранения штата Нью-Мексико.

Помет грызунов обнаружили в восьми хозяйственных постройках на территории владения артиста и его супруги: в гаражах, двух домиках, трех складах и даже в машинах.

Живых и мертвых грызунов, а также их гнездо обнаружили в отдельно стоящих гаражах, пишет TMZ.

Следователи обнаружили и ловушки для животных, что говорит о возможном нашествии грызунов. Спасатели и члены семьи, которые были на территории владений Хэкмена, находятся в безопасности. В основном месте жительства супругов не обнаружено следов присутствия опасных животных.

Пианистка умерла 11 февраля, а 95-летний актер — 18 февраля. Он неделю прожил рядом с трупом жены, но из-за болезни Альцгеймера даже не понял, что она скончалась. Предположительно, в течение недели после смерти жены звезда фильма «Французский связной» бродил по дому и ничего не ел. Вскрытие показало, что он голодал. Собаку Хэкмен также заморил голодом.