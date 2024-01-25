«Унижал меня десять лет»: бывшая Канье Уэста заявила об издевательствах со стороны рэпера

Актриса Эмбер Роуз не стала скрывать, что в отношениях с рэпером Канье Уэстом подвергалась издевательствам. Теперь 40-летняя звезда переживает за состояние нынешней возлюбленной артиста. Об этом пишет The Voice.

Модель встречалась с Уэстом с 2008 по 2010 годы. Она говорит, что до сих пор отходит от того романа. По словам девушки, тогда она была молодой и неопытной. А Канье – настоящий манипулятор, знающий все о контроле над женщинами.

Эмбер задали вопрос, впитала ли она от бывшего кавалера мощную энергию.

«Я ничего от него не впитывала. Я и он — два очень разных человека. Я сострадательный человек. Я умею сопереживать. Я хороший человек», — поделилась модель.

Она вспомнила о расставании с рэпером. Тогда он начал выставлять ее в унизительном виде в своих песнях. Девушка была в шоке от поведения мужчины.

«Канье унижал меня десять лет. Он травил меня десять лет, называл меня проституткой на своем митинге. Послушай, прошло больше десяти лет... Просто оставь меня в покое. Я тебя не беспокою, я о тебе не говорю», — возмутилась актриса и модель во время интервью для подкаста No Jumper.

Напомним, что ранее Канье заявлял якобы принял душ 30 раз после встречи с Эмбер. Это разозлило девушку. Она обвинила его в женоненавистничестве. Теперь ей жаль нынешнюю жену артиста, 29-летнюю Бьянку Цензори. Она ходит по улице босиком с минимумом одежды. Даже поклонники уверены в том, что это все заставляет ее делать муж.

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