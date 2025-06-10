«Умрет, но не из-за этого»: рак короля Карла III может быть неизлечим

Король Великобритании Карл III может не справится с онкологическим заболеванием. Так во всяком случае считают приближенные к королевскому двору, пишет Daily Telegraph

Как сообщает издание, придворные Карла III уверены, что его рак неизлечим. Напомним, что страшный диагноз, рак поджелудочной железы, правителю Соединенного Королевства поставили в 2024 году после того, как того госпитализировали из-за увеличенной простаты и провели ему сложную операцию. Специалисты утверждают, что заболевание находиться на ранней стадии.

Однако, при всем при этом, бытует мнение, что заболевание монарха не станет причиной его смерти.

«Он может умереть с этим диагнозом, но не из-за рака. Его здоровье поддерживает интенсивная программа лечения», — написала обозреватель Daily Telegraph.

Тем временем сам Карл III еще в мае этого года выражал уверенность, что в го лечении наблюдается заметный прогресс. Соответсвующее заявление короля публиковало другое британское издание, Hello.

Ранее мы писали о том, что британский монарх больше не сможет участвовать в парадах верхом на коне.