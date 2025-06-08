Король Карл III больше не сможет участвовать в парадах верхом на коне. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным источников, приближенных к королевской семье, Карл III откажется в ближайшее время садиться верхом на лошадь во время торжеств. 14 июня во время празднования дня рождения монарх намерен воспользоваться каретой вместе с супругой.

Источник рассказал, что такое решение Карл принял из-за продолжающегося лечения рака.

«‎Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», — сообщил информатор.

Напомним, рак у Карла III диагностировали в январе 2024 года. Тогда короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты.

Ранее мы писали о том, что Карл III во время выступления на балконе дворца отправил «послание» принцу Гарри.