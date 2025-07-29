Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут новый дом

Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются сменить место жительства, сообщает Daily Mail. Супруги намерены покинуть коттедж «Аделаида» в Виндзоре, где прожили последние три года, и переехать в более просторный особняк, оставаясь при этом в любимом Виндзорском парке.

Коттедж «Аделаида», расположенный всего в 10 минутах ходьбы от Виндзорского замка, стал для семьи тихим и уютным убежищем. Здесь Кейт провела непростой период борьбы с онкологическим заболеванием и восстановления после лечения. Однако у дома есть существенный недостаток — всего четыре спальни, из-за чего часть прислуги, включая няню детей, приходилось размещать за его пределами. По мере взросления принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты пространства стало катастрофически не хватать.

Новым домом семьи станет Форт Бельведер — готический особняк XVIII века, расположенный в том же Виндзорском парке. В прошлом здесь жил король Эдвард VIII, подписавший в этих стенах отречение от престола. Позже особняк арендовал миллиардер Галлен Уэстон, а теперь в нем поселится семья Уильяма и Кейт.

В новом доме восемь спален, вдвое больше, чем в «Аделаиде», три отдельных коттеджа для прислуги, современные удобства, усовершенствованные Эдвардом VIII, теннисный корт, бассейн, конюшня и поле для поло.

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