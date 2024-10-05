«Умоляют его взять себя в руки»: раскрыто, почему Бен Аффлек затягивает развод с Дженнифер Лопес

После официального объявления о разводе с певицей Дженнифер Лопес актер Бен Аффлек стал появляться на публике в хорошем настроении и даже сменил имидж. Как утверждает инсайдер в беседе с In Touch Weekly, артист наслаждается эмоциональными качелями в отношениях с певицей, поэтому оттягивает развод.

«Ему явно нравится быть в отношениях с Джей Ло, хотя он и не собирается заходить дальше, чем просто немного развлечься», — заявил источник.

По словам инсайдера, такое поведение актера «никому не пойдет на пользу».

«Это просто возвращает всех на эти ужасные американские горки. Похоже, он действительно попадает в очень токсичную модель поведения, в долгосрочной перспективе это никому не пойдет на пользу», — отметил собеседник издания.

Источник добавил, что друзья Бена Аффлека обеспокоены ситуацией вокруг его отношений с Дженнифер Лопес. Он подчеркнул, что это «саморазрушительный путь», и все «умоляют его взять себя в руки». Собеседник издания также считает, что шансы на воссоединение пары «крайне малы», и актер это осознает.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут отпустить друг друга, несмотря на ссоры.