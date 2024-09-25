Раскрыто, в каких отношениях находятся Аффлек и Лопес в разгар бракоразводного процесса

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек по-прежнему находятся в стадии конфликта. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что первая за долгое время встреча звездных супругов не улучшила их взаимоотношения.

«Дженнифер жаждет романтики и обожания, Бен всегда ищет очередного прилива сил, независимо от того, хорошо это для него или нет. Бен ступает по опасной черте, будучи таким распутным со своей бывшей женой», — поделился информатор.

При этом отпустить друг друга у артистов не получается. По словам инсайдера, звездам не удается комфортно существовать порознь.

«Но, даже несмотря на то, что между ними явно все еще есть физическое влечение, конфликты все еще есть. Все это может только вызвать еще большее негодование», — резюмировал источник.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Бена Аффлека заметили в реабилитационном центре после новости о воссоединении с Лопес.