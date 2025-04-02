Умерший в 65 лет актер Вэл Килмер лечился с помощью искусственного интеллекта

Актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена, лечился при помощи искусственного интеллекта. Технологии даже частично помогли вернуть ему голос, однако 1 апреля он скончался из-за пневмонии. Об этом сообщает The standard.

Рак гортани у звезды обнаружили в 2015 году. На тот момент он уже практически не мог говорить. После лечения онкологического заболевания Вэл и его близкие стали искать способы возвращения голоса, поэтому обратились к искусственному интеллекту.

Процесс восстановления был долгим, но приносил свои плоды. Частично голос вернулся к Килмеру, но в 2025 году он вновь серьезно заболел. Поправиться у него уже не получилось. Он скончался в возрасте 65-ти лет. Не исключено, что, если бы не пневмония, артист смог бы полностью вернуть свои речевые возможности.

Напомним, что Вэл Килмер прославился благодаря проектам «Совершенно секретно!», «Лучший стрелок», «Бэтмен навсегда» и многим другим.

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