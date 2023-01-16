Умерла актриса Джина Лоллобриджида, которая была влюблена в Юрия Гагарина

В Италии умерла актриса Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет.

Вплоть до смерти Лоллобриджида проживала на вилле в Риме. Точная причина кончины не называется.

Известно, что три месяца назад, в сентябре 2022 года, актриса перенесла операцию на ноге после перелома. У врачей не было опасений из-за ее состояния.

Итальянская актриса родилась в 1927 году. Наибольшую известность ей принесла картина «Фанфан-тюльпан». Также Лоллобриджиду знают по картине 1956 года «Собор Парижской Богоматери».

Как пишет «Пятый канал», Лоллобриджида была влюблена в советского космонавта Юрия Гагарина. После его полета в космос она просила министра культуры СССР Екатерину Фурцеву организовать встречу с мировой знаменитостью, и политик это сделала.

«В его улыбку и озорной взгляд хотя бы немного, но были влюблены все женщины в мире. И я не была исключением», - приводит издание слова актрисы.

В минувшие выходные сообщалось о смерти двух известных актеров – Инны Чуриковой и Вахтанга Кикабидзе. Стало известно, что перед уходом из жизни Чуриковой врачи Боткинской больницы разыскивали ее родных.