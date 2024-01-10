Умерла актриса Анна Страсберг, которая унаследовала поместье и гардероб Мэрилин Монро

Стало известно о смерти 84-летней актрисы Анны Страсберг. Помимо съемок в картинах «Счастливые страницы», «Крысиные бега» и других, она была наследницей большей части состояния американской киноактрисы Мэрилин Монро.

О смерти рассказало издание THR.

По сообщению издания, Страсберг скончалась естественной смертью.

Она была вдовой тренера по актерскому мастерству Ли Страсберга. Именно ему и второй жене Пауле первоначально по завещанию отошло наследство Монро.

Позже Страсберг женился на Анне, а после смерти она стала наследницей состояния киноактрисы. Ей отошло поместье и гардероб звезды, включая знаменитое платье, в котором та поздравляла президента Джона Кеннеди с днем рождения.

Многие памятные вещи были распроданы. Платье ушло с молотка за 1 млн долларов. В совокупности продажа вещей принесла ей 13,5 млн долларов.

Ранее стало известно о смерти актрисы из турецких сериалов Айлы Алган. Во время чтения сценария у нее произошло кровоизлияние.