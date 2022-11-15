Умер сверхпопулярный в СССР исполнитель песен «Утомленное солнце» и «Синий платочек»

В Польше умер певец Ежи Поломский, который был популярен в СССР в 1960-1970-е годы. Он исполнял композиции «Утомленное солнце» и «Синий платочек».

Поломский умер в возрасте 89 лет. О кончине сообщила его менеджер, смерть исполнителя подтвердили в Минкульте.

Певец умер в варшавской больнице. Причина не называется.

Поломский выступал в театре, а карьеру солиста начал в 1959 году. Будучи певцом с богатым тембром голоса, он ездил с гастролями на Кубу, в СССР, во Францию, Швецию, США. На 60-70-е годы пришелся пик популярности артиста. В 2018-м году у него появились проблемы со слухом. Это стало причиной прекращения артистической деятельности.

Ранее сообщалось о смерти популярного актера середины XX века Александра Сайко.