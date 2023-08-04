Умер актер из фильмов «Во все тяжкие» и «Реквием по мечте» Марк Марголис

В больнице Нью-Йорка умер 83-летний актер Марк Марголис. Он известен по фильмам «Во все тяжкие», «Реквием по мечте» и другим.

Подробности сообщает StarHit.

Марголис попал в больницу несколько дней назад. 3 августа сердце актера остановилось.

Об этом сообщил сын знаменитости. Причину смерти он не уточнил, но указал, что отец серьезно болел.

Марголис сыграл в 105 фильмах. Зрителям он хорошо известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки, который в молодости убивал людей, а в старости поплатился за это и потерял всю семью. Среди других работ актера – фильмы «Черный лебедь», «Санта-Барбара» и другие.

Ранее сообщалось, что 86-летний актер Юрий Назаров упал в метро и попал в больницу. У него диагностировали ушиб бедра, перелома не обнаружено.