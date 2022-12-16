Ума Турман привела на мероприятие засекреченную дочь, которую не показывала 10 лет

Актриса Ума Турман впервые показала «засекреченную» младшую дочь Луну, рожденную в 2012 году от бойфренда Арпада Бюссона. Пара рассталась, и опеку над девочкой долго делили в суде.

52-летняя актриса привела Луну на мероприятие в центре Манхэттена. 10-летняя девочка была в зеленой накидке поверх платья и колготках со звездами.

Напомним, Турман досталась основная опека над Луной после расставания с ее отцом. Вопрос рассматривался судом долго, пара скандалила. Мужчина поливал актрису грязью, обвинял Турман в алкоголизме и наркомании.

Ранее певица Юлия Ковальчук раскрыла внешность дочери, которую не показывала пять лет.