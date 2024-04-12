Улыбался и радовался: принц Уильям появился в хорошем настроении на публике после новостей о раке жены

На королевскую семью Великобритании в этом году обрушилась череда неудач. Сначала диагностировали рак у короля Карла III, после стало известно о проблемах со здоровьем принцессы Уэльской. У Кейт Миддлтон также выявили онкологическое заболевание. Долгое время ее супруг, принц Уильям не появлялся на публике. Но недавно он посетил матч 1/4 финала Лиги конференций между «Астон Виллой» и «Лиллем».

На матче принц Уильям появился в компании 10-летнего сына Джордж. Они пришли поболеть за свою любимую команду «Астон Виллу». Юный принц и его отец — страстные фанаты клуба.

Отец и сын хорошо провели вечер: они много смеялись и наблюдали за игрой. Их любимая команда, к слову, одержала победу со счетом 2:1. На это событие принц Уильям и Джордж радостно отреагировали аплодисментами, пишет The Sun.

Во время матча к принцу Уэльскому обратился спортивный обозреватель Нил Моксли. Он спросил о том, нравится ли Джорджу посещать игры? На это Уильям, улыбнувшись, ответил утвердительно. «О да, ему это нравится», — сообщил старший сын короля Карла III.

Подробности диагноза Миддлтон не раскрываются. С учетом информации о том, что злокачественную опухоль нашли после операции по удалению матки, эксперты делают вывод о раке яичников. Однако ранее писали, что у принцессы обнаружили опухоль в прямой кишке.