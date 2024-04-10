«Мутация могла затаиться в последних поколениях»: названа возможная причина рака у Кейт Миддлтон

Рак у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон может быть вызван мутацией в генах, которую, в свою очередь, связывают с неподтвержденными еврейскими корнями.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Появились сообщения, будто у Миддлтон и актрисы Гильды Реднер одинаковые мутации в генах. У последней в 43 года нашли рак яичников.

Судя по тому, что онкологию обнаружили после операции на брюшной полости, у принцессы Уэльской рак яичников, пишет сайт. Он диагностируется хуже всего. Генетик Дмитрий Прус заявил, что у 1 из 40 ашкеназских евреев есть опасная мутация в гене BRCA, который оставляет след в семейной истории. Специалист отмечал, что бабушка Кейт умерла в 71 год, ее маме сейчас 69.

«Не исключено, что мутация могла незаметно затаиться в последних поколениях», - заключил он.

При этом подробности диагноза Миддлтон не раскрываются. С учетом информации о том, что злокачественную опухоль нашли после операции, эксперты делают вывод о раке яичников.

Ранее сообщалось о финансовых трудностях родителей принцессы – они оказались на грани банкротства. Долги семьи перед кредиторами оценили в более чем полумиллиона долларов. При этом мама и отец Миддлтон стараются не посвящать принцессу в финансовые проблемы и не хотят, чтобы она волновалась, так как здоровье дочери сейчас важнее.