Инсайдер раскрыл причину развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Брак певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека был обречен с самого начала. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По словам информатора, исполнительница «не могла контролировать своего супруга, а он не мог изменить ее». Звездным супругам не удавалось найти компромисс, поскольку они изначально не подходили друг другу.

Источник добавил, что Лопес допустила большую ошибку, решив рассказывать детали их личной жизни с Аффлеком всем подряд. В частности, певица показывала любовные письма мужа своим музыкантам, чтобы те знали, о чем ее композиции.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Звезды начали встречаться в 2002 году, но их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, после чего пара объявила о разрыве. В 2021 году стало известно о том, что артисты возобновили отношения, а спустя год они поженились.

В мае текущего года в Сети появились слухи о том, что Аффлек и Лопес находятся на грани развода. Журналисты заметили, что супруги перестали появляться на публике вместе. Вдобавок их неоднократно видели без обручального кольца.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек не хотел спасать брак с Дженнифер Лопес.