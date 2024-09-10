Улыбалась и не скрывала округлившийся живот: беременная актриса Марго Робби вышла в свет вместе с мужем

34-летняя звезда фильма «Барби» Марго Робби, которая скоро впервые станет мамой, вышла в свет вместе с мужем. Актриса посетила премьеру фильма в Лос-Анджелесе, продемонстрировав округлившийся живот. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

На мероприятии Марго Робби появилась в облегающем сером платье, подчеркнувшем ее фигуру. Актриса дополнила свой образ золотым браслетом-цепочкой и черными босоножками на каблуках с ремешками. Артистка позировала перед камерами практически без макияжа и с распущенными волосами. Знаменитость посетила премьеру вместе с супругом, 34-летним продюсером Томом Акерли, и выглядела счастливой.

Напомним, Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». Спустя год между актрисой и продюсером начался роман, а в 2016 году они поженились. В июле этого года артистка рассекретила свою беременность. Супруги не комментировали предстоящее пополнение в семье, однако, по словам инсайдера, пара очень счастлива.

Ранее мы писали о том, что Марго Робби вышла в свет в сияющей короткой юбке.