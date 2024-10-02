ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 октября 2024, 12:33
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Улыбается и смеется: Дженнифер Лопес светится от счастья на новых фото в разгар развода с Аффлеком

Дженнифер Лопес опубликовала счастливые фото во время развода с Аффлеком.
Улыбается и смеется: Дженнифер Лопес светится от счастья на новых фото в разгар развода с Аффлеком

© AA/ABACA/Abaca/East News

20 августа 2024 года американская исполнительница Дженнифер Лопес подала на развод с мужем Беном Аффлеком после двух лет брака. По информации из разных источников, звезды очень тяжело переживают происходящее. Но, возможно, певице уже удалось прийти в себя — это подтверждают новые фотографии в ее социальных сетях.

На снимках артистка буквально светится от счастья. Джей Ло позировала в обычной белой майке с декольте и голубых джинсах. Звезда распустила волосы и сделала свою фирменную укладку — творческий беспорядок на голове. Образ певица дополнила нежным макияжем, подчеркивающим все ее достоинства.

Улыбается и смеется: Дженнифер Лопес светится от счастья на новых фото в разгар развода с Аффлеком

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Интересно, что в разгар бракоразводного процесса знаменитость искренне улыбается и выглядит очень счастливой. Возможно, ей удалось наладить отношения с супругом или она отпустила его и перелистнула эту главу своей жизни.

14 сентября Аффлек и Лопес появились вместе около отеля в Беверли-Хиллз. Звезды приехали туда на одной машине, чтобы пообедать в ресторане Polo Lounge. Вместе с певицей и актером находились их дети от предыдущих браков. По информации источников, артисты были замечены «держащимися за руки и целующимися».

Напомним, по данным инсайдеров, у супругов осталось физическое влечение друг к другу. Однако они так и не смогли решить все возникшие в их отношениях конфликты.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
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