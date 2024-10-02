Улыбается и смеется: Дженнифер Лопес светится от счастья на новых фото в разгар развода с Аффлеком

Интересно, что в разгар бракоразводного процесса знаменитость искренне улыбается и выглядит очень счастливой. Возможно, ей удалось наладить отношения с супругом или она отпустила его и перелистнула эту главу своей жизни.

14 сентября Аффлек и Лопес появились вместе около отеля в Беверли-Хиллз. Звезды приехали туда на одной машине, чтобы пообедать в ресторане Polo Lounge. Вместе с певицей и актером находились их дети от предыдущих браков. По информации источников, артисты были замечены «держащимися за руки и целующимися».

Напомним, по данным инсайдеров, у супругов осталось физическое влечение друг к другу. Однако они так и не смогли решить все возникшие в их отношениях конфликты.