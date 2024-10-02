Улыбается и смеется: Дженнифер Лопес светится от счастья на новых фото в разгар развода с Аффлеком
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20 августа 2024 года американская исполнительница Дженнифер Лопес подала на развод с мужем Беном Аффлеком после двух лет брака. По информации из разных источников, звезды очень тяжело переживают происходящее. Но, возможно, певице уже удалось прийти в себя — это подтверждают новые фотографии в ее социальных сетях.
На снимках артистка буквально светится от счастья. Джей Ло позировала в обычной белой майке с декольте и голубых джинсах. Звезда распустила волосы и сделала свою фирменную укладку — творческий беспорядок на голове. Образ певица дополнила нежным макияжем, подчеркивающим все ее достоинства.
Интересно, что в разгар бракоразводного процесса знаменитость искренне улыбается и выглядит очень счастливой. Возможно, ей удалось наладить отношения с супругом или она отпустила его и перелистнула эту главу своей жизни.
14 сентября Аффлек и Лопес появились вместе около отеля в Беверли-Хиллз. Звезды приехали туда на одной машине, чтобы пообедать в ресторане Polo Lounge. Вместе с певицей и актером находились их дети от предыдущих браков. По информации источников, артисты были замечены «держащимися за руки и целующимися».
Напомним, по данным инсайдеров, у супругов осталось физическое влечение друг к другу. Однако они так и не смогли решить все возникшие в их отношениях конфликты.