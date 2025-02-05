«Улучшить здоровье»: выяснилось, что Джастин Бальдони на самом деле предлагал Блейк Лайвли

Стало известно, что на самом деле актер и режиссер Джастин Бальдони говорил своей партнерше по фильму «Все кончается на нас» Блейк Лайвли, которая обвиняет его в домогательствах и оскорблениях. Детали взаимодействия артистов приводит The Daily Mail.

В иске к Бальдони Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс, в частности, утверждают, что Бальдони негативно отзывался о состоянии тела актрисы после родов и из-за этого познакомил ее со своим фитнес-тренером, который на деле якобы оказался специалистом по снижению веса. Однако из обнародованных ответчиком переписок следует, что Бальдони свел их, чтобы помочь Лайвли «улучшить здоровье кишечника» после приема нескольких курсов антибиотиков.

При этом также несостоятельными выглядят заявления актрисы о том, что режиссер отпускал обидные комментарии в адрес ее фигуры — напротив, переписки показывают убежденность Бальдони в том, что в сценах с обнажением Лайвли будет выглядеть «потрясающе».

Единственный, как выяснилось, кто в данном диалоге шутит про вес Лайвли — это сама Лайвли.

Ранее мы писали о том, что Бальдони извинился перед Лайвли.