Улетели на любимый курорт: почему принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили BAFTA

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые за много лет пропустили кинопремию BAFTA-2025. Как оказалось, принц и принцесса Уэльские улетели в отпуск с детьми на Карибы. Об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на инсайдера.

16 февраля в Лондоне состоялась 78-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Многие ожидали увидеть на кинопремии Кейт Миддлтон, однако ни принцесса Уэльская, ни принц Уильям так и не появились на мероприятии. Выяснилось, что супруги отправились в отпуск на Карибы вместе с детьми.

По информации источника, для семейного отдыха пара выбрала свой любимый курорт — остров Мюстик в Карибском море. Как утверждается, члены королевской семьи вылетели из Лондона в Сент-Люсию 13 февраля. Известно, что ежегодные поездки на остров в феврале является семейной традицией принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Супруги отдают предпочтение этому месту, поскольку именно там им могут обеспечить необходимый уровень уединения и комфорта.

«Это невероятно личное и невероятно сдержанное место, но не отдаленное. Кейт и Уильям знают персонал, который там работает, и доверяют ему. Они люди привычки. Им нравится на Мюстике», — отметил инсайдер.

Сообщается, что на Мюстике расположены частные владения, на которые могут попасть далеко не все. Всего на острове 114 вилл, одна из которых принадлежит Мику Джаггеру, и постоянно проживает около 800 человек Территория засажена кокосовыми пальмами и цитрусовыми садами. Здесь есть магазины, три ресторана, несколько баров и семь пляжей.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре принцесса Уэльская заявила, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон удивила публику неожиданным поступком, нарушив королевский протокол.