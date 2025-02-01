«Захотела подойти, поздороваться»: Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол из-за трехлетней девочки

Кейт Миддлтон подошла к маленькой девочке, нарушив королевский протокол.

Принцесса Уэльская удивила публику своим неожиданным поступком.

Победившая онкологию жена принца Уильяма впервые с 2023-го года отправилась в поездку в южный Уэльс, где состоялась официальная процессия с ее участием. Принцесса была одета в платье, поверх которого она накинула пальто.

Во время обращения Кейт Миддлтон прервалась, чтобы лично подойти к маленькой девочке, стоящей в толпе. Подробности приводит Daily Mail.

Как выяснилось, трехлетняя Лили-Роуз Логан позвала Кейт, назвав ее титул. Миддлтон, услышав крик, не смогла сдержаться: ей пришлось прервать процессию ради знакомства с малышкой. Кейт подошла к Лили-Роуз, которая поинтересовалась у нее, правда ли она принцесса.

«Да, я настоящая принцесса! Я просто захотела подойти к тебе, поздороваться и посмотреть твою деревню, познакомиться с ней», — ответила Миддлтон девочке.

А затем Лили-Роуз показала Кейт свою игрушку в виде банана, которую зона подарила принцессе. Кейт не смогла принять такой подарок, из-за чего вежливо вернула его, а расстроившаяся Лили бросила игрушку на пол. Тогда, рассмеявшись, принцесса подняла банан с земли.

Также Миддлтон рассказала девочке о местных достопримечательностях, которые ей удалось посетить за время поездки, упомянув при этом известную фабрику.

«Знаешь, чем они там занимаются? Они делают носки и свитера. Это очень интересно. Может когда ты подрастешь, сходишь посмотреть? Это просто потрясающе, как это всё создается!» — обратилась к девочке Кейт.

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