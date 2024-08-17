Украшение с особым смыслом: Меган Маркл надела серьги-бабочки на встрече с детьми в Колумбии

Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправились в тур по Колумбии. Во второй день визита герцогиня Сессекская дополнила свой образ особенным аксессуаром. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с супругами.

На второй день пребывания в Колумбии принц Гарри и Меган Маркл посетили школу Colegio La Giralda в Санта-Фе. Герцоги Сассекские пообщались с детьми на испанском языке.

Для выхода в свет Меган Маркл выбрала белую рубашку и классические черные брюки, дополнив образ жакетом Loro Piana и балетками Chanel. Жена принца Гарри собрала волосы назад и продемонстрировала необычные серьги-бабочки. Как оказалось, они раньше принадлежали принцессе Диане, которая в последний раз появилась в этих серьгах в 1986 году во время их совместного визита в Канаду вместе с тогда еще маленьким принцем Гарри.

Герцогиня Сассекская не случайно надела серьги именно для встречи с детьми. Известно, что принцесса Диана работала воспитателем в дошкольном учреждении в Лондоне до того, как вышла замуж за принца Чарльза и стала частью королевской семьи.

Напомним, в 2020 году принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с принцем Уильямом.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл в копии свадебного платья вышла на публику с принцем Гарри.