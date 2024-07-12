Счастливая Меган Маркл в копии свадебного платья появилась с принцем Гарри: не обошлось без шуток

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж принц Гарри появились вместе на церемонии вручения премии. 42-летняя актриса была в платье, которое назвали копией ее свадебного платья от Стеллы Маккартни. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги посетили церемонию вручения премии ESPY Awards в Лос-Анджелесе. Меган выбрала для выхода в свет элегантное и эффектное платье в пол, которое облегало ее стройную фигуру. Похожий наряд был на ней после венчания в 2018 году.

Маркл сделали низкий пучок и макияж с акцентом на глаза. Она дополнила образ серьгами с бриллиантами и обилием колец – обручальным, помолвочным с тремя алмазами и еще одним с крупным камнем. Она также добавила золотой браслет Cartier Love, который стоит 7350 долларов.

Интересно, что мероприятие вела известная теннисистка Серена Уильямс, которая была гостьей на свадьбе тогда еще королевских особ.

«Принц Гарри и Меган здесь. Поприветствуем их! Но прошу, Гарри, Меган, постарайтесь не дышать слишком часто. Потому что это моя ночь, и я не хочу, чтобы ее омрачали обвинения в том, что вы забираете слишком много кислорода», — пошутила Серена, намекнув на травлю супругов в СМИ.

Несмотря на все внимание к Меган, награду в этот вечер забрал Гарри. Ему дали награду имени Пэта Тиллмана. Он получил ее за деятельность, связанную с соревнованиями для ветеранов Inviсtus Games, основателем которых он является.

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