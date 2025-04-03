Украинский актер Ярошенко сбежал из страны из-за страха перед мобилизацией

На Украине могут сорваться съемки художественного кинопроекта из-за того, что исполнитель главной роли бежал за рубеж от мобилизации. Об этом рассказал продюсер Игорь Кондратюк.

«Дмитрий Ярошенко, у которого где-то 80% в фильме <…> Он выехал с разрешения минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино повисло», — приводит его слова «Регнум».

Кондратюк также добавил, что получил только 40% от обещанного финансирования и не знает, как продолжать работу над лентой. Дату выхода он не называет.

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