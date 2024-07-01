Украинская певица Джамала прокомментировала национализацию ее активов в Крыму

Победительница Евровидения, украинская певица Джамала прокомментировала известия о национализации ее имущества и недвижимости в Крыму. О своем отношении она рассказала со сцены в Мистецком Арсенале, где проходил Национальный молитвенный завтрак.

«Мои дети - уже пятое поколение в семье, которое страдает от российской агрессии. Мои два маленьких сына и малыш который родился месяц назад еще не были в моем родительском доме. но я все равно молюсь и мечтаю им его показать. Российские власти объявили, что забирают дом моих родителей, дом дедушки, угрожая сделать на его месте санаторий для российских военных.», - рассказала Джамала. Видеозапись выступления опубликована в ее личном Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в июне глава парламента Крыма Владимир Константинов объявил, что активы Джамалы (настоящее имя - Сусана Джамаладинова) - движимое и недвижимое имущество, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште - национализированы.

Певица Джамала получила известность после победы с песней «1944» на конкурсе «Евровидение» в 2016 году, где она представляла Украину. Сообщалось, что в России против нее возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российской армии. В связи с этим она заочно арестована и объявлена в розыск.