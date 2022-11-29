Украинцы в истерике: актриса Мила Кинус назвала борщ русским блюдом

В новом интервью голливудская актриса Мила Кунис назвала борщ «русским супом». В Сети украинцы встретили высказывание артистки бурной реакцией. Они предъявили Кунис, что она унизила их культуру, так как они считают это блюдо национальным достоянием.

Мила Кунис – знаменитость со славянскими корнями. Девушка никогда не скрывала, что родилась в Черновцах. Она знает русский язык и разговаривает на нем с родителями и бабушкой. С журналистом глянцевого журнала Harper's BAZAAR актриса разговаривала о своем обычном рационе питания. В ходе беседы она упомянула блюда, которые ей обычно готовит мама. Она назвала вареники, борщ и приписала их к «русской кухне», а ведь это утверждение уже долгое время оспаривают украинцы.

«Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой», - сказала Кунис интервьюеру.

В Сети жители Украины «напали» на актрису, обвиняя ее в предательстве. Они писали, что Мила Кунис «может пожертвовать 30 миллионов долларов Украине, но так и не научиться отличать украинцев от русских». «Лучше б этим ртом молча ела украинский борщ», - также возмущались пользователи.

Ранее сообщалось, что украинцы стали собирать голоса для петиции, чтобы запретить русским въезд в их страну на 100 лет.