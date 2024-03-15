Украинцев решили вернуть в сокращенную запись церемонии «Оскар» после скандала

Вручение украинцам награды за фильм о Мариуполе вернут в сокращенную запись церемонии «Оскар». Решение об этом приняла Американская академия киноискусств после разгоревшегося скандала. Об этом сообщает Deadline.

По данным источника, в 90-минутной версии премии появится награждение команды документального проекта «20 дней в Мариуполе». Изначально именно эта номинация была вырезана. Это вызвало недовольство украинской телевещательной компании «Суспильное», владеющей правами на трансляцию «Оскара». Ее представители были крайне возмущены тем, что их лауреатов не показали по телевидению. А ведь это первая в истории страны награда от Американской киноакадемии.

Позже в Disney Entertainment попытались уладить конфликт, заявив, что сокращенная версия была согласована еще до определения победителей. Однако скандал не утихал. Поэтому, со слов источников иностранных СМИ, было принято решение перемонтировать запись. Теперь в нее будет включена номинация за лучший документальный фильм.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров перечислил достойные премии «Оскар» российские фильмы. По его мнению, награду от Американской киноакадемии могла бы получить «Сказка» режиссера Александра Сокурова.