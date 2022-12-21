Ухожу: Илон Маск попрощался со всеми

Совсем недавно Илон Маск занял пост генерального директора «Twitter». Один из самых умных и богатых людей в мире начал коренным образом менять работу известной социальной сети. Мужчина ужесточил условия для сотрудников офиса, а для пользователей площадки, желающих получить заветную синюю галочку, ввел платную подписку. Все это стало причиной того, что на бизнесмена обрушилась волна недовольств. В своем личном блоге Илон отреагировал на это.

Так, Маск запустил опрос, в котором он задался вопросом, уйти ему из компании или нет. 57,5% опрошенных проголосовали за то, чтобы мужчина незамедлительно оставил свою должность. Илон не оставил мнение респондентов без внимания.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу. После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов», — написал в социальной сети Маск.

К слову, публика осталась озадаченной подобным заявлением бизнесмена. Неужели он действительно оставит свой пост, и судьба Twittera окажется под вопросом, или высказывание Илона — лишь сарказм и язвительный ответ для всех негодующих? Сам мужчина никак не комментирует ситуацию.

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