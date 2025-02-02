«Они все еще вместе»: появились новости об отношениях Уилла Смита с женой

В октябре 2023 года жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит заявила, что уже семь лет не живет с актером, несмотря на отсутствие официального развода. Фанатов повергла в шок новость о расставании пары. Однако, судя по всему, отношениям звезд еще не пришел конец.

Источники, близкие к семье Смита, утверждают, что супруги все еще вместе, хоть и живут раздельно.

«Они все еще вместе, хотя и живут раздельно иного лет…Называйте это, как хотите. Каждый из них живет своей жизнью, но они не разорвали связи полностью», — приводит слова источников People.

Некоторое время назад Джада сообщила в интервью: они расстались в 2016 году, но не собираются разводиться. На это лауреат премии «Оскар» отреагировал письмом, которое направил в редакцию New York Times. Актер отмечал, что, когда живешь с человеком больше половины жизни, наступает «эмоциональная слепота».

Джада и Уилл познакомились в 1990 году, но начали встречаться через пять лет. Когда пара поженилась, актриса была беременна. От Джады у него появилось двое детей — сын Джейден и дочь Уиллоу.

Ранее актер Уилл Смит закрыл комментарии в блоге после «атаки» русских хейтеров, чтобы больше не получать критику из-за участия в вечеринках рэпера P. Diddy.