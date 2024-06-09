Уилл Смит признался, что хотел забрать себе овчарку из фильма «Я — легенда». Об этом сообщает «Афиша Daily».

Голливудский актер Уилл Смит вспомнил о съемках фильма «Я — легенда», где его напарницей была немецкая овчарка по кличке Эбби. По словам Смита, собака была невероятно умной и как будто понимала все, что он говорил.

«Как будто Эбби говорила по-английски. Она будто буквально могла тебя понять, это была самая странная вещь», — рассказал он.

Смит добавил, что после окончания съемок хотел забрать собаку себе, однако понял, что она «была кормильцем своей семьи, и ей пришлось остаться».

Отметим, что режиссеры готовят продолжение фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом в главной роли. Картина пока находится в стадии разработки сценария.

«У нас нет даты релиза или чего‑то в этом роде. Я не уверен, где именно мы собираемся это снимать», — рассказал режиссер Майкл Б.Джордан.

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