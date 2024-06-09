Неизлечимо больная певица Селин Дион планирует вернуться на сцену в конце июля

Неизлечимо больная Селин Дион возвращается на сцену. Как отмечают инсайдеры, певица планирует выступить на открытии Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Hello!.

56-летняя артистка страдает от синдрома мышечной скованности. Вот уже два года как Селин Дион не выходит на сцену, потому что во время пения чувствует приступы удушья. Кроме того, исполнительница хита «The Power Of Love» страдает от сильных судорог.

Сейчас Селин Дион проходит восстановительную терапию, которая включает регулярные физические нагрузки и занятия вокалом.

«Я работаю над пальцами ног, коленями, икрами, пальцами рук, над своим пением, своим голосом», – рассказывала певица в интервью французскому журналу Vogue.

При этом, по информации от источников, в конце июля звезда все же выйдет на сцену. Отмечается, что президент Франции лично хочет видеть Селин Дион на открытии Олимпийских игр и готов заплатить ей за выступление 2,3 миллиона фунтов стерлингов из государственной казны.

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