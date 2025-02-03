26-летний сын Уилла Смита пришел на «Грэмми» с домом на голове и рассмешил сеть. Об этом сообщает Леди Mail.

Сын актера Уилла Смита Джейден Смит решил посетить премию «Грэмми», которая прошла накануне в Лос-Анджелесе. 26-летний музыкант появился на красной дорожке в необычном образе — белую рубашку с галстуком и костюмом он дополнил украшением на голове в виде дома.

Журналисты выяснили, что мини-особняк создал бренд Abodi в сотрудничестве с фотографом Сильвестером Мако.

Пользователи сети не оценили лук сына Уилла Смита, посмеявшись над ним: «Когда ты домосед, но нужно пойти на церемонию награждения», «Поговорим о том, чтобы иметь крышу над головой», «Соболезную тем, кто сидел позади него».

Ранее мы писали о том, что бывшая возлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс пришла на «Грэмми» в прозрачном костюме.