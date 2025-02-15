«Уговаривают пойти на свидание»: дети Анджелины Джоли выбрали ей жениха

Дети Анджелины Джоли уговаривают начать новые отношения и выбирают ей потенциального жениха.

После расставания с Брэдом Питтом в 2016 году актриса полностью сосредоточилась на воспитании своих наследников. В новостях говорилось о том, что после развода с Питтом у нее ни разу не было публичных отношений.

По словам инсайдеров, Джоли не отрицает, что однажды найдет своего избранника. Однако сама Анджелина отказалась искать возлюбленного, поручив это дело своим детям, мечтающим о том, чтобы их мама наконец нашла свое счастье.

«Для Анджелины на первом месте стоит материнство, поэтому она не посмотрит ни на кого, если ее дети не одобрят выбор. Она ясно дала понять, что любой, с кем она будет встречаться, должен получить благословение ее детей. Наследники очень хотят, чтобы она двигалась дальше. Они уже давно уговаривают ее пойти на свидание. Чем старше они становятся, тем больше мечтают о том, чтобы она с кем-то познакомилась, поскольку чувствуют большую ответственность за нее», — сообщил инсайдер в беседе с Radar Online.

Дети актрисы жалуются на то, что их мама вечно сидит дома одна, из-за чего они чувствуют вину и беспокоятся, когда им необходимо оставить ее дома одну.

Также наследники подчеркнули, что готовы познакомить Джоли с нужными кандидатами, чтобы она нашла подходящего избранника, который будет соотвествеовать всем ее высоким стандартам.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли намерена нанести новый удар по репутации Брэда Питта.