Известная американская актриса Анджелина Джоли намерена нанести новый удар по репутации Брэда Питта. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Прежде артистка старалась сохранять образ холодной особы, однако теперь активно набирает сторонников. Так, во время церемонии вручения премии «Выбор критиков» Анджелина обняла Деми Мур и тепло поздоровалась со своей приятельницей Зои Салданой. До этого ее замечали в обнимку с Кейт Уинслет и Сальмой Хайек на «Золотом глобусе». На кинопремии в Палм-Спрингс она активно общалась с Николь Кидман.

«Анджелина делает это специально. Она обращается к голливудскому сообществу, чтобы завести новых друзей. И ей это нравится», — поделился инсайдер.

Информатор отметил, что Джоли была опустошена из-за того, что Киноакадемия проигнорировала фильм «Мария». Она считает, что бывший муж воспользовался своими связями в Голливуде, чтобы лишить ее возможности обзавестись «Оскаром». Предполагается, что собственные голливудские сторонники помогут Джоли наносить Питту ответные удары по карьере.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. После девяти лет отношений они решили официально зарегистрировать свой брак. В сентябре 2016-го Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

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