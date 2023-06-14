Уголовное дело об изнасиловании возбудили против певца Тилля Линдеманна в Германии

В Германии против солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело об изнасиловании. Об этом сообщается в Telegram-канале «BILD на русском».

Источник утверждает, что прокуратура Берлина начала следственные действия по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

Уголовное дело возбудили после обращений, которые поступили и в полицию, и в прокуратуру.

Отмечается, что в конце мая 2023 года девушка по имени Шелби Линн обвинила знаменитость в сексуальных домогательствах перед концертом в Вильнюсе. Девушка отметила, что помимо всего музыкант добавил запрещенные вещества в ее напиток.

Подчеркивается, что еще несколько пострадавших женщин обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung анонимно. Они обвинили всех участников группы в заказе красивых фанаток для пре- и афтерпати концертов.

Также, по утверждению источника, некоторые девушки заявили, что отбором поклонниц для интима с солистом занималась 35-летняя гражданка РФ Алена Макеева.

Представители Rammstein уже ответили на обвинения. Они заявляют, что эти обвинения не имеют оснований.

«Мы можем исключить возможность того, что то, что утверждается, имело место в нашей среде. Нам неизвестно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу», – заявили представители.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с Тиллем Линдеманном.