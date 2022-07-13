Светлана Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с Тиллем Линдеманном

В течение нескольких лет активно обсуждался роман певицы Светланы Лободы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Якобы, у молодых людей было настолько все серьезно, что исполнительница даже родила ему дочь Тильду. Тогда некоторые поклонники знаменитости усомнились в этом, посчитав слухи об их отношениях очередным пиаром. И, кажется, они были правы.

39-летняя певица до упора молчала об отце младшей дочери Тильды, каждый раз читая в СМИ все новые подробности о своей личной жизни. Концертный директор Кирилл Чибисов высказал свои предположения насчет звездного романа: «Придумала эту историю продюсер певицы Нателла Крапивина. Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой». Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал...».

Информация о «денежном» романе с 59-летним вокалистом не оставила равнодушной Лободу и она решила поставить точку в этой истории. «Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?» — иронично отметила Светлана.