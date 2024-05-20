Удивила одна деталь: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали вместе на фоне слухов о разводе

Накануне певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек появились вместе на публике на фоне слухов о грядущем разводе. Супруги посетили театр Aero в Брентвуде (Лос-Анджелес). Несмотря на то, что знаменитости прибыли на мероприятие раздельно, уезжали обратно они уже вместе. Об этом пишет Daily Mail и публикует фото супругов.

Как сообщается, 19 мая знаменитости по отдельности прибыли в театр в Брентвуде. По данным издания, Дженнифер Лопес прибыла на мероприятие вместе со своей 16-летней дочерью Эммой от бывшего мужа, певца Марка Энтони. Также папарацци засняли Бена Аффлека по пути в театр.

Примечательно, что на том же мероприятии была замечена и экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер. Актриса появилась в театре в сопровождении детей от брака с актером — 12-летнего сына Сэмюэла и дочерей, 15-летней Серафины и 18-летней Вайолет.

По информации источника, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек видели выходящими из театра. Папарацци обратили внимание на то, что вопреки слухам о разводе супруги надели обручальные кольца. Артисты улыбались и выглядели счастливыми, а затем вместе уехали на машине.

На свежих снимках пары их поклонники разглядели одну любопытную деталь. Когда супруги сидели в машине, на экране телефона Бена Аффлека отразился звонок от Дженнифер Лопес. Оказалось, что жена записана у актера как «Дженнифер Аффлек». Однако многим показалось странным, что певица могла звонить супругу, когда они находились рядом. Кто-то считает, что это было сделано с целью опровержения слухов о разводе, а кто-то называет это спектаклем для публики.

Напомним, на этой неделе появилась информация о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Слухи о разводе супругов появились после того, как стало известно о том, что они стали жить раздельно.

Ранее сообщалось о том, что Бена Аффлека заметили с бывшей женой и без обручального кольца.