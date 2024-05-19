Актера Бена Аффлека заметили с бывшей женой и без обручального кольца. Об этом сообщает Газета.Ru.

Папарацци на днях сфотографировали Бена Аффлека вместе с его бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Как отмечают источники, актер вместе с Гарнер отправился на баскетбольный матч сына Сэмуэля, позже к ним присоединилась дочь Вайолет.

Судя по кадрам, на безымянном пальце Аффлека отсутствовало обручальное кольцо. Напомним, слухи о разводе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес появились после того, как стало известно о раздельной жизни супругов.

По словам источника, знакомого с ситуацией, у пары есть серьезные проблемы в браке.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — рассказал источник.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться еще в 2002 году — тогда пара объявляла о грядущей помолвке, которую за день до церемонии отменили. После этого звезды долгое время не общались, а в 2022 году снова воссоединились и сыграли свадьбу.

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