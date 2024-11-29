ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 ноября 2024, 17:51
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«Хозяюшка»: как Дженнифер Лопес провела День благодарения без Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес сфотографировалась с индейкой в День благодарения.
«Хозяюшка»: как Дженнифер Лопес провела День благодарения без Бена Аффлека

© A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Певица Дженнифер Лопес сфотографировалась с индейкой в честь Дня благодарения. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором предстала в свитере с укладкой и макияжем. Поклонники назвали ее «хозяюшкой».

В США 28 ноября отпраздновали День благодарения. Звезды шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям и показали, как проводят этот день. Индейка является украшением стола в праздник, поэтому хозяйки сами готовят ее и приглашают друзей. Актриса не осталась в стороне и поделилась домашним кадром.

На снимке Дженнифер позировала одна на кухне, а перед ней на столе была приготовленная индейка. В подписи звезда пожелала фанатам всего самого наилучшего.

«Хозяюшка»: как Дженнифер Лопес провела День благодарения без Бена Аффлека

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что это первый День благодарения, который Лопес отметит без Бена Аффлека. Она подала на развод с актером и сейчас сосредоточена на себе. Инсайдер сообщил, что у звезды большие планы, и она хочет показать, что разрыв ее не сломил.

Сейчас бывшие возлюбленные находятся в Лос-Анджелесе, но в окружении Бена рассказывали, что он планировал провести День благодарения с детьми и экс-женой Дженнифер Гарнер у нее дома. Мы писали о том, что звезда действительно воссоединился с семьей в праздничный день.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Дженнифер Лопес
певица
еда
праздники
день благодарения
Бен Аффлек