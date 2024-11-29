«Хозяюшка»: как Дженнифер Лопес провела День благодарения без Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес сфотографировалась с индейкой в честь Дня благодарения. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором предстала в свитере с укладкой и макияжем. Поклонники назвали ее «хозяюшкой».

В США 28 ноября отпраздновали День благодарения. Звезды шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям и показали, как проводят этот день. Индейка является украшением стола в праздник, поэтому хозяйки сами готовят ее и приглашают друзей. Актриса не осталась в стороне и поделилась домашним кадром.

На снимке Дженнифер позировала одна на кухне, а перед ней на столе была приготовленная индейка. В подписи звезда пожелала фанатам всего самого наилучшего.