«Хозяюшка»: как Дженнифер Лопес провела День благодарения без Бена Аффлека
© A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News
Певица Дженнифер Лопес сфотографировалась с индейкой в честь Дня благодарения. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором предстала в свитере с укладкой и макияжем. Поклонники назвали ее «хозяюшкой».
В США 28 ноября отпраздновали День благодарения. Звезды шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям и показали, как проводят этот день. Индейка является украшением стола в праздник, поэтому хозяйки сами готовят ее и приглашают друзей. Актриса не осталась в стороне и поделилась домашним кадром.
На снимке Дженнифер позировала одна на кухне, а перед ней на столе была приготовленная индейка. В подписи звезда пожелала фанатам всего самого наилучшего.
Напомним, что это первый День благодарения, который Лопес отметит без Бена Аффлека. Она подала на развод с актером и сейчас сосредоточена на себе. Инсайдер сообщил, что у звезды большие планы, и она хочет показать, что разрыв ее не сломил.
Сейчас бывшие возлюбленные находятся в Лос-Анджелесе, но в окружении Бена рассказывали, что он планировал провести День благодарения с детьми и экс-женой Дженнифер Гарнер у нее дома. Мы писали о том, что звезда действительно воссоединился с семьей в праздничный день.