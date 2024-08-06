Ударился о дно и захлебнулся: что случилось с актером Заком Эфроном на отдыхе в Испании

Недавно актер Зак Эфрон был экстренно госпитализирован во время отдыха на вилле в Испании. Звезда фильма «Папе снова 17» был найден в бассейне без сознания. Теперь стали известны подробности случившегося инцидента. Об этом пишет издание TMZ.

По информации источников, все произошло рано утром 3 августа на вилле в Испании. Зак Эфрон вместе с друзьями отправился купаться в бассейн на Ибице и нырнул слишком глубоко. В результате актер ударился о дно и захлебнулся, поскольку в легкие попало большое количество воды. Как утверждают инсайдеры, артист даже на мгновение потерял сознание.

Сотрудники виллы на месте помогли Заку Эфрону выбраться из воды и в качестве меры предосторожности доставили его в больницу. Сообщается, что актеру сделали рентген грудной клетки, чтобы подтвердить, что вода вышла из легких. Артиста выписали уже через несколько часов, однако он еще некоторое время оставался в медучреждении, поскольку снаружи было много фотографов, которые узнали, что он находится там.

На следующий день после произошедшего Зак Эфрон вышел на связь с поклонниками в соцсети и поделился свежим снимком с домашней тренировки. Актер поблагодарил подписчиков за поддержку и заявил, что сейчас он «счастлив и здоров».

Напомним, Зак Эфрон известен своими ролями в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», фильмах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения», «Красивый, плохой, злой» и других картинах.

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