«Ударили в лицо»: Лайма Вайкуле стала свидетелем нападения на Раймонда Паулса

Певица Лайма Вайкуле оказалась свидетелем нападения на композитора Раймонда Паулса. Неприятный инцидент имел место на музыкальном конкурсе «Новая волна».

Вайкуле поделилась этой историей, размышляя про различные акты агрессии, в частности, недавнее нападение на писателя Виктора Шендеровича* (признан иноагентом на территории РФ). За высказывания его облили кетчупом.

Похожий инцидент произошел с Паулсом, но его облили не кетчупом.

«Я была свидетелем, как Раймонда Паулса ударили в лицо тортом», - сообщила Вайкуле в новом выпуске YouTube-шоу «И грянул Грэм».

Напомним, Паулс сыграл большую роль в карьере Вайкуле. Он вытащил ее из латвийского варьете на большую сцену.

В феврале 2023 года Паулс рассказал, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) стали редко с ним общаться и долго игнорировали просьбу дать пару билетов на концерт в Юрмале будущим летом.