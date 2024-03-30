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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 марта 2024, 20:02
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Проходит курс превентивной химиотерапии: Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу

Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за курса превентивной химиотерапии .
Проходит курс превентивной химиотерапии: Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу

© East News/Associated Press

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон не примет участие в церковной службе по случаю Пасхи. Она пропустит мероприятие из-за болезни, передает Independent.

При этом король Великобритании Карл III примет участие в воскресной пасхальной службе, которая состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. У монарха не так давно обнаружили онкологическое заболевание и он, как Миддлтон, проходит необходимое лечение. Сидеть Карл III и его супруга Камилла будут отдельно от остальных, чтобы не рисковать здоровьем.

Принц Уильям, как и его супруга, тоже не посетит церковную службу. Он, по всей видимости, помогает Кейт в период курса превентивной химиотерапии.

Ранее стал известен точный диагноз Кейт Миддлтон. По словам королевского эксперта Марка Роша, у нее зафиксировали рак толстой кишки..

Источник фото:East News/Associated Press
Источник:Independent
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Кейт Миддлтон
рак
Пасха