Учился с Цукербергом и сторонился шоу-бизнеса: что известно о женихе певицы Леди Гаги

Певица Леди Гага похвасталась в Венеции кольцом, подаренным женихом Майклом Полански. Мужчина не поскупился и преподнес на помолвку артистке украшение с огромным бриллиантом. Фото папарацци опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

Судя по всему, Леди Гага активно готовится к свадьбе. Ее возлюбленным является Полански, который никак не связан с миром шоу-бизнеса. Известно, что он окончил Гарвард, учился вместе с Марком Цукербергом. Сейчас он живет в Сан-Франциско и работает гендиректором Parker Group.

Зарабатывает 46-летний бизнесмен хорошо. На помолвку он порадовал свою невесту кольцом с гигантским бриллиантом в овальной огранке. Его певица показала всем фотографам в Венеции. На фото с женихом Леди Гага улыбалась и держала его за руку. При этом оба они были в черных очках, скрывающих лицо.

К слову, скорую свадьбу артистка уже давно не скрывает, но при этом отрицает все слухи о беременности. Папарацци уже несколько раз ловили ее с округлившимся животом, но Гага заявляет, что не ждет ребенка.

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