Обнимались и не скрывались от папарацци: Брэд Питт и Инес Де Рамон отправились на двойное свидание

Актер Брэд Питт вместе с возлюбленной, фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон, был замечен на двойном свидании в Венеции с коллегой Джорджем Клуни и его женой, юристкой Амаль Клуни. Об этом сообщает Page Six и публикует кадры со знаменитостями.

Сначала артисты решили совершить водную прогулку по Венеции на лодке, а затем отправились на ужин. 60-летний Брэд Питт его 31-летняя избранница сидели в задней части транспорта. Актер обнимал девушку, пара улыбалась и не скрывалась от папарацци. Артист был одет в белые брюки в тонкую черную полоску и рубашку в тон, а его спутница выбрала облегающее черное платье миди.

63-летний Джордж Клуни с 46-летней женой находился в передней части лодки. Актер надел синий костюм, а его 46-летняя супруга была в черном платье. Они также улыбались и позировали папарацци.

Знаменитости общались и хорошо проводили время, а затем все вместе отправились в ресторан.

Напомним, Брэд Питт и Джордж Клуни представили на 81-м Венецианском кинофестивале новый фильм «Одинокие волки», в котором исполнили главные роли. Примечательно, что на мероприятие также прибыла и актриса Анджелина Джоли, которая представила новый фильм «Мария», в котором сыграла оперную диву Марию Каллас. Организаторы фестиваля предприняли все меры, чтобы Брэд Питт не смог пересечься с бывшей женой, с которой продолжает судиться спустя пять лет после развода.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей. Актриса подала на развод с мужем еще в 2016 году, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Официально артисты развелись в 2019 году, однако до сих пор продолжают выяснять отношения в суде.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли приехала на 81-й Венецианский кинофестиваль в компании рэпера.