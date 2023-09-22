Участник «Евровидения» умер от болезни Паркинсона

Скончался 82-летний певец, автор песен и ведущий Питер Хортон (Мюллер). О смерти исполнителя рассказала его вдова.

Известно, что в последнее время состояние музыканта ухудшилось, пишет «Российская газета». Точная причина смерти не называется.

Хортон известен как участник «Евровидения» 1967 года. Он исполнил балладу Warum es hunderttausend Sterne gibt и занял 14 место.

Хортон – уроженец Чехии. Позже он перебрался в Германию. Первый альбом исполнителя вышел в 1970 году. За свою карьеру артист написал примерно 600 песен. В 1984 году он познакомился с будущей супругой. Вскоре они развелись, а потом снова поженились.

19 сентября сообщалось о смерти 40-летнего актера Алексея Янина. Со 2 сентября он находился в больнице. 8 лет Янин боролся с последствиями инсульта.