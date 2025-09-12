«Участие было бы бессовестным»: страны бойкотируют «Евровидение» из-за допуска Израиля

Несколько стран планируют бойкотировать «Евровидение» из-за участия Израиля. Об этом сообщает Kp.ru.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил, что страна не будет участвовать в «Евровидении» в 2026 году в том случае, если организаторы не отстранят Израиль. Основной причиной такого решения власти Испании называют непрекращающиеся бомбардировки Израилем Сектора Газа, в результате которых погибают мирные жители.

Ирландская государственная телерадиокомпания «Радио и телевидение Ирландии» также выступила с бойкотом конкурса, если Израиль допустят до «Евровидения».

«RTE считает, что участие Ирландии было бы бессовестным, учитывая продолжающиеся и ужасающие потери жизней в Газе. RTE также глубоко обеспокоен целенаправленными убийствами журналистов в Газе и отказом в доступе международным журналистам на территорию», — говорится в заявлении вещателя.

Словения, согласно источникам, также может отказаться от участия в конкурсе. Причина все та же — недовольство действиями Израиля в Палестине, а также непрозрачность системы голосования. Обеспокоенность выразила руководитель телевидения Словении Ксения Хорват.

«Между тем, гуманитарная ситуация в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях еще больше ухудшилась, а обеспокоенность общественности как в Словении, так и по всей Европе значительно возросла», — заявила в обращении она.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская назвала «Евровидение» «трешем», не имеющим отношения к музыке.