Убрать раздражающие элементы: в Госдуме назвали условие для концерта Мадонны в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, при выполнении каких условий певица Мадонна сможет выступить с концертами в России. По ее словам, продюсеры артистки должны убрать из программы пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих.

При этом Драпеко признала, что Мадонна является звездой мирового уровня, поэтому ее шоу россиянам будет интересно увидеть.

«Если Мадонна приедет в Россию, нужно будет договариваться с ее продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы», - сказала представитель Госдумы в беседе с News.ru.

Она также выразила уверенность, что звезда никогда не поедет в мусульманские страны демонстрировать «всякие ужасы», связанные с однополыми отношениями и религией. Как подчеркнула Драпеко, Россию Мадонна должна уважать не меньше. Депутат также выразила сомнение в том, что звезда вообще приехала бы в Россию в рамках своего мирового турне.

Ранее мы писали, что Мадонна вышла на прогулку без макияжа. Папарацци засняли 65-летнюю звезду в естественном виде и с косами. Певица была в кроссовках, кепке и перчатках. В Сети предположили, что певица специально вышла в таком виде, чтобы ее не узнали поклонники.