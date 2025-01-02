Убившая мать Джипси Роуз Бланшар родила дочь в годовщину выхода из тюрьмы

Известная преступница, по истории которой сняли даже сериал, Джипси Роуз Бланшар родила дочь перед Новым годом. Она стала впервые мамой 28 декабря. Об этом сообщает TMZ.

Джипси родила в Луизиане. Рядом с ней в роддоме находился бойфренд — Кен Уоркер. Именно с ним сошлась Бланшар после того, как развелась с Райаном Андерсоном, за которого вышла замуж, находясь в тюрьме.

Дочь Джипси и Кен назвали Авророй. Она появилась на свет в годовщину освобождения матери из заключения.

Напомним, что история Бланшар является одной из самых известных по всему миру благодаря экранизации. Женщина жестоко убила собственную мать, которая много лет врала дочери о том, что у нее смертельные болезни. Джипси долгое время верила маме и оставалась под ее опекой. Она принимала препараты, которые ей не были нужны, и передвигалась в инвалидном кресле. А когда раскрыла обман родительницы, то расправилась с ней.

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